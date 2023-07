EUA. Congresso reúne comité de segurança para discutir avistamento de OVNIs

“Se os OVNIs forem drones estrangeiros, trata-se de um problema de segurança nacional urgente. Se forem outra coisa, é uma questão para a ciência. Em ambos os casos, objetos não identificados são uma preocupação para a segurança de voo”, disse Ryan Graves, ex-piloto da Marinha que dirige o Americans for Safe Aerospace, grupo que fundou para incentivar os pilotos a relatarem incidentes com OVNIs.

Além de Graves, o comandante aposentado da Marinha dos EUA, David Fravor, também testemunhou sobre os OVNIs que avistou enquanto servia nas forças armadas norte-americanas.

David Grusch, um ex-oficial de inteligência da Força Aérea, alega que o governo está a encobrir a sua pesquisa sobre os avistamentos não identificados e disse já ter relatado informações ao inspetor-geral da comunidade de inteligência.

“A tecnologia com a qual nos deparámos era muito superior àquela que nós tínhamos”, disse Fravor sobre um episódio que testemunhou em 2004, quando questionado sobre se os OVNIs seriam uma ameaça à segurança nacional.



A audiência desta quarta-feira é a mais recente tentativa dos oficiais de inteligência e militares para investigar o assunto à escala nacional.



“Esta é uma questão de transparência do governo”, reiterou o deputado republicano Tim Burchett, que insistiu na realização da audiência. “Não se trata de trazer 'homenzinhos verdes' ou discos voadores para a audiência. Queremos apenas chegar aos factos. Vamos descobrir o que está encoberto e espero que esta seja apenas a primeira de muitas outras audiências", frisou.



Nenhum funcionário do governo testemunhou na audiência desta quarta-feira. Em abril, Sean Kirkpatrick, diretor do Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, avançou a um subcomité do Senado que o governo norte-americano estava a rastrear 650 possíveis casos de fenómenos aéreos não identificados. Na ocasião, mostrou vídeos de dois dos episódios.



Kirkpatrick enfatizou não existirem evidências de vida extraterrestre, e avançou que o seu departamento não encontrou "evidências credíveis" de objetos que desafiem as leis da Física. Os legisladores pressionaram o Departamento de Defesa sobre os avistamentos, categorizando-os como possíveis ameaças à segurança nacional.