Marcelo solidário com Itália pelas tempestades e incêndios

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, transmitiu solidariedade ao homólogo italiano, Sergio Mattarella, pelas trágicas consequências das tempestades ocorridas no norte e dos incêndios que assolaram o sul do país, apresentando condolências pelas vítimas.

O Governo italiano vai declarar o estado de emergência em várias regiões que foram gravemente afetadas por violentas tempestades e por incêndios, incluindo na Sicília, onde as autoridades estão a combater vários fogos.

"O Presidente da República transmite ao Presidente da Itália, Sergio Mattarella, palavras de solidariedade pelas trágicas consequências das tempestades ocorridas no norte de Itália, bem assim pelos incêndios no sul do país", pode ler-se no sítio oficial da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa expressou ainda a Sérgio Mattarella "condolências pelas vítimas desses fenómenos climatéricos fruto do agravamento da crise climática".

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, as regiões da Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli-Venezia Giulia foram afetadas por fenómenos climáticos extremos nos últimos dias, incluindo tempestades, ciclones e granizo, que provocaram a morte de duas pessoas devido à queda de árvores.

O estado de emergência também será declarado na Sicília, onde os incêndios continuaram a lavrar durante a noite de terça-feira e cerca de 2000 pessoas tiveram de ser retiradas, a maioria delas de áreas montanhosas ao redor de Palermo. Os fogos também estão a afetar amplas áreas da província de Enna, no interior da ilha.

Na terça-feira, dois homens foram encontrados carbonizados numa casa consumida pelo fogo em Cinisi, perto do aeroporto Falcone Borsellino, e uma mulher de 88 anos morreu em San Martino delle Scale, na província de Palermo, porque um incêndio impediu o seu resgate. Dois guardas florestais estão hospitalizados com queimaduras graves.

Já no norte do país, os danos causados pela violenta tempestade registada na noite de segunda-feira causaram danos significativos em edifícios e a queda de mais de uma centena de árvores, em particular na cidade de Milão.