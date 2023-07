Incêndios. Marcelo transmite solidariedade à Presidente grega

Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o mesmo comunicado, também transmitiu condolências a Katerina Sakellaropoulou, pelas vítimas da queda do avião de combate aos incêndios ocorrida hoje. Um avião cisterna Canadair que participava no combate aos incêndios na ilha grega de Eubeia, que já dura há três dias, despenhou-se hoje na encosta de um monte perto da localidade de Platanistós, indicaram os bombeiros locais.

Numa nota publicada no site da Presidência da República, refere-se que Marcelo Rebelo de Sousa falou esta tarde com a Presidente grega "a quem transmitiu palavras de solidariedade pelas trágicas consequências provocadas pelos fogos". Fogos que o chefe de Estado português salientou serem "fruto da crise climática" e que "têm estado a devastar" a Grécia.

No avião encontravam-se duas pessoas e a comunicação com os pilotos foi perdida, segundo diversos 'media'. Até ao momento não há informações sobre vítimas mortais do acidente. A televisão pública ERT registou e divulgou imagens do avião a despenhar-se após lançar água sobre uma frente de fogo, e seguida de uma grande explosão.

Mais de 60 novos incêndios florestais afetam o país provocando novas evacuações e danos generalizados, nomeadamente na ilha de Corfu e em Egio, Karystos, Thiva, Kalamata, Volos, Mesolongi e Domokos.

O principal incêndio deflagrou na passada terça-feira no centro da ilha de Rodes, a maior das ilhas do Dodecaneso, no sudeste da Grécia, e ainda não está totalmente dominado, num total de área ardida estimada de 11.500 hectares.

Ao todo, cerca de 19 mil pessoas foram já retiradas de Rodes, naquela que é classificada como a maior operação de evacuação de incêndios florestais jamais efetuada no país, enquanto mais de 2.000 pessoas foram retiradas de Corfu.

Uma nova onda de calor começa a atingir a Grécia a partir de hoje, com temperaturas máximas previstas de 44 graus Celsius. Em Atenas, os termómetros devem chegar a 41 graus Celsius e no centro do país, 44 graus Celsius, segundo a previsão agência meteorológica nacional (EMY) grega.