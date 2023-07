Hackers pró-russos atacam comunicação social em Espanha

Um grupo de hackers russos tem atacado diversos meios de comunicação social espanhóis desde o dia das eleições gerais, do passado domingo.

Entre os media afetados está o Expansíon, diário económico pertencente ao grupo El Mundo, bem como o ABC, outra publicação com enorme expressão no país vizinho.

Esta terça-feira, o ABC dá conta que os sites dos jornais atacados “sofreram diversos problemas técnicos”.

No caso do ABC, os utilizadores registados tiveram dificuldade em entrar no site, através da introdução do seu nome de utilizador e da palavra-chave, o que motivou mesmo a suspensão da restrição de acesso aos artigos.

Durante o dia das eleições, várias páginas estiveram inacessíveis durante horas, sublinha ainda a publicação espanhola. Foi o caso do site oficial do Governo de Espanha e do Ministério do Interior, ou de empresas relevantes como a Renfe.

O grupo de hackers, reunidos na designação “NoName057(16)”, ganhou destaque em março, quando conseguiu bloquear o site da Assembleia Nacional Francesa, justificando a ação com o apoio francês à Ucrânia.

Empresas especializadas em segurança e ciberataques, como a Avast e a ITsecurity, mencionam a existência de um projeto designado DDosia, com o qual os hackers do “NoName057(16)” pretendem desativar sites de diversas organizações e empresas europeias.

“O grupo”, diz a Avast, “tem oferecido pagamento em criptomoeda a todos aqueles que instalem a DDosia", uma ferramenta que posteriormente o grupo de cibercrime utiliza nos seus ataques.

A versão inglesa do canal de Telegram do grupo reúne mais de 40 mil membros. Os hackers fizeram diversas publicações vangloriando-se de ter conseguido perturbar o funcionamento dos sites de instituições espanholas, entre as quais, para além dos já mencionadas, o Banco Cooperativo Espanhol e o Tribunal Constitucional.