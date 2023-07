Grécia e Itália desesperam com calor e incêndios, mau tempo faz estragos na Suíça e França

Na Grécia, é esperada a partir desta terça-feira uma nova onda de calor com temperaturas máximas que poderão atingir os 44 graus Celsius. Segundo a agência meteorológica nacional grega (EMY), em Atenas os termómetros deverão atingir os 41 graus.

As temperaturas muito elevadas surgem após um fim de semana de calor intenso, e vão manter-se na quarta-feira, antes de uma descida prevista de até 5 graus Celsius a partir de quinta-feira.

De acordo com os especialistas do EMY, trata-se possivelmente da onda de calor mais longa algum dia registada naquele país. Já no domingo, a temperatura chegou aos 46,4 ºC em Gythio, na península do Peloponeso, no sul do país.

Para além da onda de calor, a Grécia enfrenta uma série de incêndios que, no espaço de uma semana, já obrigaram a evacuar várias cidades e a retirar milhares de pessoas, incluindo ao redor da capital.

Os fogos que atingem as ilhas de Rodes, no mar Egeu (sudeste), Corfu, no mar Jónico (noroeste) e em Eubeia, uma grande ilha a leste de Atenas são, nesta altura, as situações que mais preocupam as autoridades gregas.

Em Rodes, o fogo, que lavra pelo oitavo dia consecutivo, obrigou no fim de semana passado a uma operação de retirada de pessoas. No norte de Corfu, cerca de 2.500 pessoas tiveram de ser retiradas durante a noite de domingo para segunda-feira.