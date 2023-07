Eurodeputada independentista catalã vai ser julgada por desobediência

A eurodeputada foi posta em liberdade provisória depois de ter sido formalmente notificada, de acordo com o despacho citado pela EFE.

No despacho conhecido hoje, Llarena considera que existem provas suficientes para levar Ponsatí a julgamento.

A detenção teve por base um mandado emitido pelo juiz do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Pablo Llarena para que fosse notificada do processo por crime de desobediência.

A eurodeputada catalã pró-independência Clara Ponsatí vai ser julgada pelo crime de desobediência, segundo o despacho do juiz responsável pelo processo de secessão da Catalunha em 2017, divulgado esta terça-feira pela agência espanhola EFE.

O juiz ordenou em junho a detenção da antiga ministra do Governo regional catalão por não ter comparecido perante o STJ quando foi convocada para ser notificada da acusação.

Ponsatí já tinha sido detida em Barcelona em 28 de março, por facilitar o referendo independentista de 01 de outubro de 2017, que é ilegal à luz da Constituição espanhola.

Nessa ocasião, foi libertada com a obrigação de comparecer perante o STJ em 24 de abril, cujo incumprimento originou o novo mandado de detenção.

Ponsatí integra o partido independentista Juntos pela Catalunha (JxCat), do ex-presidente do Governo regional Carles Puigdemont, igualmente eurodeputado e exilado na Bélgica desde 2017 para escapar à justiça.

Puigdemont e o também ex-ministro catalão Antoni Comín estão fugidos à justiça espanhola desde 30 de outubro de 2017, quando começou o processo judicial em Espanha sobre a tentativa de secessão na Catalunha.

Em 05 de julho, o Tribunal Geral da União Europeia (UE) levantou a imunidade parlamentar de Puigdemont, de Ponsatí e de Comín.

O Ministério Público espanhol pediu ao juiz Llarena, na segunda-feira, um novo mandado de detenção internacional para Puigdemont e Comín.

Os desenvolvimentos do processo ocorreram depois das eleições legislativas antecipadas de domingo, em que nenhum partido político conseguiu uma maioria que garanta a aprovação do Governo no Parlamento.

O JxCat pode ser a chave para a continuidade do Governo da coligação liderada pelo socialista Pedro Sánchez, embora o partido catalão tenha anunciado que não dará apoio "a troco de nada".