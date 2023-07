"Estamos em guerra". Grécia continua a combater fogos

O primeiro-ministro grego, Kyriako Mitsotakis, declarou que a Grécia está "em guerra", enquanto milhares de pessoas são retiradas de Rodes e Corfu devido aos incêndios que continuam a lavrar nas ilhas.

Rodes, um dos destinos turísticos mais procurados na Grécia, as chamas continuam por controlar há uma semana. Hoteis e casas tiveram de ser evacuados, no maior esforço de evacuação do país nos últimos anos.

Também em Corfu, milhares de turistas e habitantes tiveram de ser realojados como medida de precaução. Outras ilhas foram, igualmente, evacuadas, como foi o caso de Evia.

"Nas próximas semanas, vamos continuar em alerta constante. Estamos em guerra", disse o primeiro-ministro grego no parlamento, citado pela Al Jazeera.

"Vamos reconstruir o que perdemos, indemnizar quem foi magoado... A crise climática já chegou e vai manifestar-se de forma desastrosa no Mediterrâneo", diz, deixando o alerta: o país vai ter de enfrentar "pelo menos mais três dias difíceis" antes das temperaturas amainarem.

O Egito vai enviar três helicópteros para auxiliar no combate às chamas, foi anunciado pelas forças militares daquele país africano. Os aparelhos estão equipados com material avançado de combate ao fogo.