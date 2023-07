Dois mortos em acidente com avião de combate a incêndios na Grécia

Dois pilotos morreram esta terça-feira quando um avião Canadair mobilizado no combate às chamas na Grécia se despenhou, avança a Força Aérea daquele país.

As vítimas são o capitão Christos Moulas, de 34 anos, e o copiloto Periklis Stefanidis, de 27 anos.

O ministro grego da Defesa, Nikos Dendias, decretou três dias de luto nas Forças Armadas.

“É profundamente triste a perda de vidas de oficiais da Força Aérea e operadores de aeronaves de combate a incêndios no cumprimento do dever e na tentativa de proteger a vida e a propriedade dos cidadãos, bem como o meio ambiente de nosso país. Os nossos pensamentos estão com suas famílias e colegas, a quem endereçamos nossas mais sinceras condolências”, disse Nikos Dendias.



O acidente ocorreu quando o avião de combate a incêndios sobrevoava a zona de Platanistos, na ilha de Evia, perto de Atenas.

A bordo do aparelho estavam dois pilotos, avançou o porta-voz da Proteção Civil, Yannis Artopoios.

O avião pertence à Força Aérea grega, adianta a mesma fonte.

Nas operações de operação de busca estiveram envolvidos três helicópteros.

[notícia atualizada às 16h56]