Alterações climáticas podem provocar o colapso das correntes do Oceano Atlântico

Um novo estudo avisa que as alterações climáticas e o aquecimento constante do planeta pode provocar o colapso do circuito de correntes do Oceano Atlântico.

Publicado esta terça-feira, o trabalho aponta que tal resultado pode acontecer em dois anos, em 2025.

Esta circulação, conhecida tecnicamente como Circulação meridional de capotamento do Atlântico, é caracterizada por um fluxo para o norte de água morna e salgada nas camadas superiores do Atlântico, e um fluxo para o sul de águas mais frias e profundas, mantendo, assim, um equilíbrio.

A quebra desta circulação é tida como uma das principal explicações para a origem de uma das idades do gelo que o planeta Terra viveu há mais de mil anos atrás.

Um dos autores do estudo, Peter Ditlevsen, pede "ação imediata" para corrigir o que caracteriza como "conclusões preocupantes".