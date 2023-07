PP ganha as eleições mas pode não conseguir formar governo

O Partido Popular (PP) ganhou as eleições legislativas em Espanha, deste domingo, mas pode não conseguir formar governo. A vitória ficou bastante aquém da expetativa do partido de centro-direita que esperava vencer confortavelmente.

A estação TVE, citando fontes do Partido Popular, afirmou que mesmo sem ter maioria, o líder do partido Alberto Feijóo vai querer formar governo.

Uma versão que se confirmou. No discurso perante os apoiantes no final da noite eleitoral, o líder do PP, Alberto Nunez Feijóo, reclamou vitória nas eleições legislativas e garantiu que vai “abrir o diálogo e tentar governar o país de acordo com os resultados e a vitória eleitoral”.

O PP volta a ser a primeira força política em Espanha, sete anos depois de ter vencido as últimas eleições legislativas.



O partido de Feijóo conquistou 136 deputados, que equivalem a 33,04%. O PSOE ficou com 122 deputados (31,7%), tendo ainda assim mais dois deputados no hemiciclo do que em 2019 e alcançou quase mais 700 mil votos do que há quatro anos.

Ainda assim, a incerteza em relação ao futuro político em Espanha é grande, porque o PP e o Vox não têm maioria para governar. Alcançaram 169 deputados em conjunto, ficando a sete dos 176 necessários.

O PSOE, apesar de o puzzle político não ser fácil de organizar, poderá conseguir ter apoios suficientes para Pedro Sánchez liderar um novo governo.

O grande derrotado destas eleições foi o Vox que perdeu 19 deputados, em relação há quatro anos, mas ainda assim é a terceira força política. Fica com 33 deputados e perdeu mais de 700 mil votos.

O Sumar, nova força de esquerda que foi a votos nestas eleições lutou até ao fim por ser a terceira força política mais votada, mas teve quase menos 30 mil votos do que o Vox. Elege 31 representantes.

Projeções davam melhores prespetivas à direita

A primeira projeção dos resultados das eleições espanholas, deram a vitória ao PP de Alberto Feijóo, com a eleição entre 145-150 deputados, ou seja, 34,2% dos votos. A sondagem à boca das urnas foi da responsabilidade da RTVE (televisão pública de Espanha).