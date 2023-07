Onze mortos em desabamento de teto de ginásio na China

O telhado de betão do pavilhão gimnodesportivo de uma escola chinesa, em Qiqihar, desabou e matou 11 pessoas. O acidente ocorreu no início da tarde de domingo, mas só nesta segunda-feira é que a informação foi dada pelos meios de comunicação locais.

Segundo as autoridades, as vítimas eram jogadoras de voleibol que costumavam usar o ginásio para treinar. Na causa do desabamento pode estar o empilhamento ilegal de materiais no telhado causando o desmoronamento, informou a polícia.

Havia 19 pessoas no ginásio no momento do acidente, das quais oito conseguiram escapar com vida, disseram as autoridades.

A equipa feminina de vólei estava a treinar para a nova época quando o acidente aconteceu, disse o pai de uma das vítimas ao China Youth Daily, enquanto esperava no hospital local por notícias da filha de 16 anos. Os alunos "tinham acabado de voltar para a escola, depois de uma competição fora da cidade", disse uma testemunha ocular à rádio estatal.

Não ficou imediatamente claro se as vítimas incluíam adultos, mas a rádio estatal informou que o técnico da equipa foi soterrado nos escombros.

A polícia deteve os chefes de uma empresa de construção civil, de acordo com os órgãos de comunicação locais, acusados de despejar perlita, uma forma de vidro vulcânico, no telhado do ginásio, enquanto trabalhavam num projeto de construção adjacente ao pavilhão. A chuva que se faz sentir na região fez com que a perlita absorvesse a água, aumentando o peso sobre o telhado, resultando no colapso, disse a rádio estatal.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais mostra um pai a criticar os funcionários da escola e as operações de resgate. “Disseram que a minha filha se foi, mas nunca conseguimos ver a criança. Todas as crianças estavam com o rosto coberto de lama e sangue quando foram encaminhadas ao hospital. Eu implorei, por favor, deixe-me identificar a criança. E se não fosse a minha filha?” De acordo com a mesma testemunha houve falta de comunicação por parte das da equipa de resgate sobre o desenvolvimento das operações.

Foi aberta uma investigação por parte das autoridades chinesas e os responsáveis pela construtora já foram levados sob custódia da polícia, disse a Xinhua, agência estatal de noticias.

Acidentes deste género são comuns na China e normalmente são atribuídos a padrões de segurança negligentes e fiscalização deficiente.