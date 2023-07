"O Governo de Espanha nas mãos de Puigdemont?"

O embaixador Martins da Cruz diz, em entrevista à Renascença, que vai ser difícil ao PSOE responder às exigências do Junts pela Catalunha

O líder do Partido Popular, que venceu as eleições, esteve em contactos com vários partidos, mas conseguiu apenas o apoio do União do Povo Navarro que tem um deputado. Feijó está encurralado, ou tem nesta altura uma saída para poder formar governo?

O facto de o PP ter sido o partido mais votado não significa que seja o que está em melhores condições para formar governo. Nós não nos podemos esquecer que em Espanha, tal como em Portugal, o voto é para o parlamento. Tal como aconteceu em Portugal, em 2015, por exemplo, quando a coligação PSD, CDS foi a mais votada e foi o PS que formou o Governo.

Mas o Rei vai ouvir os partidos. Quem é que vai convidar a formar governo?

Eu acho que só no dia 31 de julho ou 1 de agosto é que serão conhecidos os resultados oficiais. Depois o parlamento reúne-se, é eleito um presidente e só depois é que o Rei chama os partidos, o que deve acontecer a 20 de agosto.

Em primeiro lugar, o partido que tiver em melhores condições para formar governo e para isso temos um teste, que é a escolha do presidente do parlamento. De qualquer maneira, mesmo que se chame em primeiro lugar o senhor Alberto Feijó, não significa que ele tenha condições para formar governo. Se o líder do PP for submetido a uma votação no Parlamento e reprovar, ele precisa de maioria absoluta na primeira votação e maioria simples na segunda votação, começa a contar um prazo de dois meses. E se em dois meses não houver governo, é preciso fazer uma nova eleição.

Foi precisamente o que aconteceu em 2019…

Exatamente.

Pedro Sanches venceu as eleições, não conseguiu a investidura no parlamento e são convocadas novas eleições. Poderá acontecer o mesmo desta vez, ou o líder do PSOE vai levar já uma garantia de que tem apoios parlamentares suficientes?

Eu acho que é uma solução possível. Pedro Sanches faz uma coligação com o SUMAR, que é o herdeiro do Podemos e conta também com o apoio dos partidos regionais. E aí vai ter de fazer concessões. Que tipo de concessões? Podem pedir uma maior autonomia e mais financiamento, ou seja, mais verbas do Orçamento de Estado para essas autonomias que são sobretudo a Catalunha e o País Basco. Mas mesmo assim não chega.

O partido Junts acaba por ser o mais importante neste xadrez...

Sim, o Junts pela Catalunha. Mas há um problema porque o presidente desse partido, Carlos Puigdmont está fugido à justiça espanhola. Vai ter um preço porventura elevado para o governo do senhor Sanches. Se quiser formar o governo…