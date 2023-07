Eurodeputada catalã Clara Ponsatí detida em Barcelona

A eurodeputada espanhola Clara Ponsatí foi detida hoje em Barcelona para ser notificada do processo por desobediência relacionado com a declaração unilateral de independência da região da Catalunha em 2017, disseram fontes policiais.

Ponsatí faz parte do partido independentista Juntos pela Catalunha (JxCat), do ex-presidente do governo regional Carles Puigdemont, igualmente eurodeputado e exilado na Bélgica desde 2017 para escapar à justiça.

O Ministério Público (MP) espanhol pediu hoje ao juiz Pablo Llarena, que investiga o caso contra Puigdemont, que ordene novamente a detenção do eurodeputado, na sequência do levantamento da imunidade pelo Tribunal de Justiça Europeu.

O MP solicitou igualmente a detenção do antigo ministro catalão Antoni Comín, relativamente ao qual o tribunal da UE proferiu a mesma sentença.

Em causa, segundo o MP, está um alegado crime de peculato que pode implicar uma pena de prisão entre seis e 12 anos.

Puigdemont e Comín estão fugidos à justiça espanhola desde 30 de outubro de 2017, o mesmo dia em que começou a ofensiva judicial em Espanha pela tentativa de secessão na Catalunha.

Relativamente a Clara Ponsatí, foi detida horas depois de ter anunciado nas redes sociais que estava em Barcelona, capital da Catalunha.

A detenção destina-se a permitir que seja notificada do processo por crime de desobediência, disseram fontes policiais à EFE.