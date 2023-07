Espanha. PP inicia contactos para tentar formar maioria, mas já levou uma nega

O presidente do PP, o partido mais votado nas eleições gerais em Espanha, este domingo, já iniciou contactos para tentar formar uma improvável maioria com objetivo de apresentar uma solução de Governo.

Alberto Núñez Feijóo já tem o apoio dos regionalistas de Navarra e vai ainda dialogar com o Vox.

No entanto, o PNV - nacionalistas bascos - já deram nega ao PP.

Em comunicado, o partido revelou que a direção do partido informou Feijóo que não pretende "iniciar conversações".

O Partido Popular (PP) ganhou as eleições legislativas em Espanha, deste domingo, mas pode não conseguir formar governo. A vitória ficou bastante aquém da expetativa do partido de centro-direita que esperava vencer confortavelmente.



Do lado oposto, o PSOE do atual líder de Governo, Pedro Sanchez, ficou em segundo lugar, mas superou as expetativas das sondagens, tendo mais dois deputados no hemiciclo do que em 2019 e alcançou quase mais 700 mil votos do que há quatro anos.

Trata-se de um resultado positivo para os socialistas que poderá servir de base para uma gerigonça à esquerda ao estilo do que aconteceu em Portugal, depois das legislativas de 2015.