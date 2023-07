Brasil. Antigo agente de polícia militar confessa culpa na morte de Marielle Franco

O antigo agente da Polícia Militar, Élcio Queiroz, admitiu a sua participação na morte de Marielle Franco, em 2018.

Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Élcio Queiróz confessou numa delação premiada o seu envolvimento e incriminou Ronnie Lessa e Maxwell Simões Corrêa.

O ex-bombeiro, Corrêa, foi detido, na sequência de uma operação da Polícia Federal brasileira, esta segunda-feira.

Lessa é apontado pelas investigações como o suspeito que disparou sobre Marielle e Anderson, enquanto Queiroz seria o motorista do carro usado durante o homicídio.

Marielle Franco era uma das vozes críticas da actuação da Polícia Militar e Exército brasileiro no Rio de Janeiro. Foi morta a tiro quando seguia no banco de trás de um automóvel, depois de participar num ato político com mulheres negras.

A morte da vereadora e defensora dos direitos humanos, de 38 anos, motivou várias ações de homenagem.