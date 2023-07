PP segue à frente na contagem de votos nas eleições em Espanha

Com mais de 75% dos votos contados, o PP segue na frente da contagem dos votos e o PSOE segue bem perto do partido de centro-direita. O Vox e a terceira força política e o Sumar vem logo de seguida.

O PSOE de Pedro Sánchez, nesse primeiro momento, era apontado como o segundo partido mais votado com um resultado entre os 113 e 118 deputados, o que significaria uma 28,9%.

O atual primeiro-ministro, a confirmarem-se estes resultados e com a impossibilidade de criação de uma maioria de esquerda, deverá deixar de liderar o governo.

Nessa sondagem, o Sumar terá entre 28 e 31 representantes, que equivale a 13,3%.

Entre os maiores partidos, o Vox ficaria com uma prespetiva de ter entre 24 e 27 deputados (11,2%).

Em relação a possíveis coligações, a direita fica no limiar da maioria absoluta, mas é ainda incerto que o consiga. A soma de PP e Vox teria de chegar aos 176 deputados, o que não é certo neste momento.



Uma outra sondagem da Mediaset dá 150 deputados ao PP e 31 ao Vox. A confirmar-se este cenário, o bloco de direita em Espanha teria condições para governar.

A participação nas eleições em Espanha às 18:00 locais (17:00 em Lisboa) era de 53,12%, abaixo dos 56,85% de afluência registada nas últimas eleições gerais, em 10 de novembro de 2019, segundo o Ministério do Interior espanhol. Os dados, provisórios e divulgados na página do ministério na Internet indicam que, até essa hora, tinham votado hoje menos 3,73% de eleitores do que nas anteriores eleições.

Este número não inclui a votação por correio que, nestas eleições, alcançou níveis históricos, com 2,7 milhões de eleitores a recorrerem ao voto postal.