Grécia. Milhares de pessoas fogem das chamas na ilha de Rodes

Já de acordo com a agência Reuters, pelo menos, duas mil pessoas foram retiradas de Rodes em embarcações privadas e da Guarda Costeira grega.

Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar as suas casas e hotéis onde estavam instaladas devido aos incêndios na ilha de Rodes, na Grécia, que lavram há cinco dias.

As autoridades gregas detiveram para interrogatório um homem por suspeita de envolvimento no incêndio que lavra há cinco dias, adianta a imprensa local.

As imagens divulgadas nas televisões e nas redes sociais mostram centenas de turistas a abandonar resorts, com o fumo dos incêndios em pano de fundo.

A atual onda de calor na Grécia é "provavelmente" a mais longa já registada em sua história, disse este sábado um funcionário do Observatório Meteorológico Nacional.



"De acordo com nossos dados, é provável que experimentemos uma onda de calor de 16 a 17 dias, o que nunca aconteceu antes no nosso país", declarou Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa do Observatório Meteorológico Nacional, à televisão ERT, citado pela Agence France Press.