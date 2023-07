Embaixada de Atenas segue situação dos portugueses em Rodes

A embaixada portuguesa em Atenas está a acompanhar a situação na Grécia e dos portugueses que, nesta altura, podem estar na ilha de Rodes, onde os incêndios já obrigaram à retirada de 30 mil turistas e residentes de casas e hotéis.

A garantia do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em nota enviada à Renascença, e na qual o gabinete de João Gomes Cravinho chama a atenção para a importância do registo na aplicação do viajante para quem planeia deslocações.

Já a embaixada portuguesa na Grécia apela a quem pretende viajar para Rodes para que se informe anteriormente sobre as condições naquela ilha grega.

Na página do Facebook da embaixada, é recomendado que quem tenha viagem marcada acompanhe os dados sobre a situação dos incêndios.

Os serviços consulares têm ainda um número de emergência disponível para os portugueses que estejam em Rodes e necessitem de ajuda.

Os incêndios que assolam a ilha turística de Rodes levaram as equipas de resgate a realizar "a maior operação de evacuação alguma vez realizada na Grécia", segundo referiu a porta-voz da polícia à AFP.

O porta-voz dos bombeiros Vassilis Vathrakoyiannis já alertou que o vento que está a puxar pelo incêndio deverá "intensificar-se" entre as 12:00 e as 17:00 locais (15:00 em Lisboa), sendo que o Observatório Meteorológico Nacional avisou que a Grécia vai registar hoje temperaturas superiores a 44.º C, estando "provavelmente" a atravessar a mais longa vaga de calor da sua história.