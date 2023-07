Autoridades gregas mandam evacuar várias localidades da ilha de Corfu

"Atenção Corfu. Se está em Santa Magoula, Porta, Palia Perithia e Sinies, tem que abandonar o local em direção a Kasiopi. Incêndios na zona. Siga as instruções das autoridades”, informou o serviço de emergência grego, o 112, segundo a agência de notícias Europa Press.



Corfu situa-se entre as costas da Grécia e de Itália. Do outro lado do país, já perto da costa da Turquia, na ilha de Rodes, no sábado, cerca de 30 mil pessoas tiveram de deixar as suas casas ou os hotéis onde estavam alojadas, na sequência do violento incêndio que assola a parte leste daquela turística ilha.

Segundo dados da polícia, cerca de 19 mil pessoas foram retiradas por precaução, das quais 16 mil por terra e três mil por mar.