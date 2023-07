​Demasiados turistas. Amesterdão fecha porta a cruzeiros

O conselho da cidade de Amesterdão decidiu encerrar o terminal de cruzeiros no centro da capital dos Países Baixos, devido à poluição e ao excesso de turistas.



A grande popularidade internacional de Amesterdão leva à cidade cerca de 20 milhões de visitantes por ano.

Segundo a administradora do partido liberal D66, os cruzeiros no centro da cidade não se encaixam no objetivo de diminuir o número de turistas. Ilana Rooderkerk chegou a comparar os turistas de cruzeiro com “uma praga de gafanhotos”.

Já a presidente da autarquia de Amesterdão, Femke Halsema, argumenta que os turistas dos cruzeiros passam algumas horas na cidade, comem nas cadeias internacionais e acabam por ficar sem tempo para visitar um museu.

O encerramento da central terminal de cruzeiros deve-se também ao objetivo de diminuir os níveis de poluição do ar.

Segundo o estudo feito pela CE Delft, em 2021, um cruzeiro grande porte consegue num dia produzir o mesmo nível de óxidos de nitrogénio que 30 mil camiões.