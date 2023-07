"Safari mais caro de sempre". Leoa à solta em Berlim afinal é um javali

Afinal, ao que tudo indica, a leoa que estava à solta em Berlim desde quinta-feira, é um javali. A imprensa germânica chama-lhe "o safari mais caro de sempre".

Na Alemanha foram suspensas as buscas pelo animal selvagem que nas últimas 24 horas foi procurado a sul da capital.

Centenas de polícias, veterinários e caçadores estiveram envolvidos nas operações. No entanto, novas conclusões dizem que, afinal, seria um javali, uma espécie que é comum naquela região.

Desde quinta-feira de manhã, a polícia alemã foi mobilizada na busca de uma leoa que, alegadamente, andaria a circular livremente no sul de Berlim. Foi inclusive ativado o recurso ao veículo blindado "Survivor" nas buscas em Brandemburgo.

O vice-presidente do sindicato da polícia, Heiko Teggatz, explicou, em declarações ao jornal alemão Bild, que "uma operação destas que envolve helicópteros, drones e várias centenas de pessoal de emergência custa rapidamente ao contribuinte vários 100 mil euros".

Nas buscas pelo animal selvagem chegaram a estar 220 polícias, acompanhados de drones e helicópteros com câmaras de imagem térmica.

Um helicóptero de grande porte, incluindo tecnologia, pessoal e manutenção, custa cerca de 5000 euros por hora. O helicóptero de menor dimensão pode custar entre 3000 mil a 4000 mil euros por hora.

O dinheiro teria sido "melhor investido no combate ao crime", diz Teggatz, descartando a responsabilidade da alçada da polícia. "A polícia atua com base na avaliação do órgão de ordem pública. A polícia não teve escolha a não ser tomar as medidas dessa forma, porque eles tinham que assumir que aquilo (o animal) representava uma ameaça para a população", considera.

"Em primeiro lugar, deveria ter sido verificado se as imagens eram genuínas. Só então poderíamos chamar os peritos forenses para avaliar se era realmente um leão ou um javali", esclareceu Teggatz. "Os colegas teriam tido coisas melhores para fazer do que fazer um safari simulado", concluiu.

O político Philipp Amthor (União Democrata-Cristã) reagiu às declarações da polícia, e justificou os gastos com a preocupação com a segurança pública. "O alvoroço sobre a operação policial pode ser grande em retrospetiva, mas num estado constitucional é bom que a polícia também siga todas as pistas para proteger a população", considerou.

"Para a potencial proteção de crianças e adultos em situações de perigo, a calculadora não deve ser retirada primeiro", disse Amthor.