Ministro da Cultura da Ucrânia demite-se após divergências com Zelensky

O ministro ucraniano da Cultura, Oleksander Tkachenko, apresentou a demissão do cargo após uma série de "desentendimentos" com o Presidente Volodimir Zelensky relacionados com orçamentos e postura política.

Tkachenko informou esta sexta-feira, através do sistema digital de mensagens Telegram, que na quinta-feira apresentou a carta de demissão ao primeiro-ministro, Denis Shmigal, depois da "vaga de desentendimentos sobre a importância da cultura durante a guerra".

O ministro demissionário mostrou-se "surpreendido" em relação às declarações de Zelensky sobre o assunto.

"A cultura durante a guerra é importante porque esta é uma guerra não apenas pelos territórios mas também pelas pessoas e as pessoas são a nossa memória, História, língua, criatividade (...). Pelo património e passado e pelo bem-estar no futuro", declarou Tkachenko.

"Durante a guerra, os fundos privados e os orçamentos para a cultura não são menos importantes que os 'drones', porque a cultura é o escudo da nossa identidade e das nossas fronteiras", frisou.

Tkachenko, que já tinha ameaçado demitir-se em 11 de novembro do ano passado, tomou posse como ministro da Cultura em junho de 2022.

Na quinta-feira, o Chefe de Estado da Ucrânia pediu ao primeiro-ministro para aceitar a demissão do ministro da Cultura afirmando que há outras prioridades.

"Museus, centro culturais, símbolos, programas de televisão: tudo isso é importante, mas agora há outras prioridades (...). Todos entendem o que está em jogo. A decoração das cidades, as fontes e as pedras podem esperar. A vitória está primeiro", disse Zelensky.