Feijóo diz que Sánchez disfarça os dados e compara à maquilhagem usada por Yolanda Díaz

“It’s the final countdown” ouvia-se em todo o parque que recebeu o encerramento do penúltimo dia de campanha do Partido Popular (PP) para as eleições legislativas em Espanha. A música servia de chamariz e traduz exatamente o que se passa: no próximo domingo os espanhóis escolhem entre manter o atual presidente do governo, Pedro Sánchez, ou virar à direita e eleger Alberto Nuñez Feijóo - como indicam a maioria das sondagens.

O ambiente era de festa e confiança entre os populares, convencidos de que vão regressar ao poder cinco anos depois. “Levantem-se para receber o próximo presidente do governo de Espanha”, gritou a "speaker" quando foi a vez de Feijóo discursar perante largas centenas de militantes e apoiantes do PP.

"O sanchismo faltou ao respeito aos espanhóis”, defende Alberto Nuñez Feijóo, que acusou várias vezes Pedro Sanchez de mentir constantemente e de distribuir cargos públicos a membros do PSOE: “Não há uma única instituição que não esteja tomada."

O líder do PP discursou depois da presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Dias Ayuso, que se tornou numa das figuras mais carismáticas do partido nos últimos anos. A jogar em casa, Ayuso referiu-se várias vezes a Feijóo como o próximo presidente do governo espanhol.