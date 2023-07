Documentos confidenciais em Mar-a-Lago. Julgamento de Trump arranca em maio de 2024

O juiz federal da Flórida a cargo do processo do Departamento de Justiça contra o ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira que o julgamento irá arrancar no dia 20 de maio do próximo ano.

No processo, Trump enfrenta 38 acusações relacionadas com alegada má gestão de documentos confidenciais do Governo enquanto era chefe de Estado.

Numa ordem judicial de sete páginas hoje divulgada, o juiz Aileen Cannon indica que o julgamento irá decorrer no tribunal a que preside, em Fort Pierce, na Flórida.

O Departamento de Justiça tinha pedido que o julgamento começasse ainda este ano, em meados de dezembro. A equipa de defesa de Trump, por sua vez, tinha requerido que o arranque do julgamento fosse adiado até depois das eleições presidenciais de 2024, às quais Trump se candidata.