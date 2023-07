Comer menos carne reduz emissões para metade

Reduzir o consumo de carne ou adotar uma dieta vegana pode reduzir drasticamente as emissões de gases com efeito de estufa e o impacto da alimentação humana no ambiente, conclui um estudo da Universidade de Oxford, divulgado esta quinta-feira.

Seguir uma dieta vegana, que exclui todos os alimentos de origem animal, significa numa diminuição de 75% em emissões relacionadas com alimentação, poluição da água e utilização de terrenos, em comparação com alguém que come mais de 100 gramas de carne por dia.

A destruição da vida selvagem também desce 66% e o uso de água, um recurso cada vez mais precioso, em 54%, indicam os investigadores da Universidade de Oxford.

O estudo mostra que uma pessoa que tem a carne como prato principal produz através da alimentação, em média, 10,24 quilos de gases com efeito de estufa por dia.

Em contrapartida, uma dieta com pouca carne representa metade das emissões diárias (5,37 quilos) e numa dieta vegana esse valor desce para 2,47 quilos.

O Professor Peter Scarborough, que liderou o estudo da Universidade de Oxford, diz que os resultados da investigação mostram que se o mundo reduzisse o consumo de carne “faria uma grande diferença”.

“Não é preciso erradicar completamente a carne da dieta”, sublinha o Professor Peter Scarborough.

O investigador dá um exemplo prático: reduzir o consumo de carne seria como retirar oito milhões de carros das estradas em emissões de CO2.