Reitor de Stanford demite-se após suspeitas sobre investigação científica

O reitor da Universidade de Stanford, na Califórnia, anunciou a demissão do cargo esta quarta-feira. O neurocientista optou pela resignação após uma análise independente ter encontrado falhas na investigação realizada por Marc Tessier-Lavigne.

Numa nota enviada à comunidade académica de Stanford, Tessier-Lavigne anunciou que deixa de ser reitor da instituição localizada em Palo Alto a partir de 31 de agosto, mas que vai permanecer na universidade.

O neurocientista escreve que aceita a conclusão da análise independente, que revela que devia ter “investigado melhor” certas áreas do seu campo, mas diz que se demite devido à expectativa que as atuais discussões sobre o seu trabalho académico levem a um debate sobre a capacidade do próprio “liderar a universidade no novo ano”.

A análise ao trabalho passado de Tessier-Lavigne foi iniciada em dezembro, após alegações de investigação fraudulenta em artigos em que foi co-autor ter surgido na plataforma PubPeer, onde cientistas podem levantar preocupações acerca de estudos científicos.

A revisão, publicada esta quarta-feira, ilibou o ainda reitor de Stanford das acusações mais graves, que envolviam fraude científica na investigação sobre a doença de Alzheimer – levada a cabo quando Marc Tessier-Lavigne era vice-presidente executivo de investigação numa empresa norte-americana de biotecnologia, a Genentech.

De acordo com a análise aos 12 artigos, que foram publicados ao longo de duas décadas, Tessier-Lavigne não corrigiu “de forma firme e direta erros” quando estes eram apontados ao seu trabalho. O investigador diz agora que vai retirar três artigos científicos de publicação, assim como corrigir outros dois.

O reitor demissionário de Stanford diz que, apesar de resignar ao cargo, a análise ao trabalho não mostra fraude ou falsificação de dados da sua parte, pelo que vai continuar a desempenhar o cargo de professor e de biologia e vai continuar a fazer investigação sobre o desenvolvimento do cérebro e neurodegeneração.

Em substituição, o conselho de administração da Universidade de Stanford nomeou Richard Saller, professor do Departamento de Estudos Clássicos, como reitor interino, começando a exercer funções a 1 de setembro.