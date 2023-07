Guerra na Ucrânia. Um morto após ataque com drone ucraniano na Crimeira

A península da Crimeia foi alvo de um ataque das forças ucranianas, na madrugada desta quinta-feira, segundo o governador Sergey Axyonov, desta região anexada pela Rússia em 2014.

"Infelizmente, (o ataque) não ocorreu sem vítimas - uma adolescente morreu", adiantou Sergey Axyonov na plataforma de mensagens Telegram.

O mesmo responsável referiu que quatro edifícios administrativos foram danificados.

Em ação estiveram também as tropas de Moscovo ao realizarem ataques contra a cidade portuária de Mykolaiv, no sul do país

De acordo com as autoridades ucranianas, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças.

O governador local, Vitaly Kim, admitiu a existência de vítimas mortais, embora não tenham sido apresentados outras informações.

Odessa voltou a estar na mira do exército russo. Segundo fontes militares, citadas pelas agências internacionais, pelo menos duas pessoas foram hospitalizadas.

O chefe da administração militar da região deu conta de um incêndio no centro da cidade, na sequência de uma vaga de explosões.

Aquela região ucraniana junto ao Mar Negro suportou a terceira noite de bombardeamentos, depois de Moscovo ter decidido não renovar o acordo de exportação de cereais.

Rússia ameaça navios que naveguem para portos ucranianos

O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou os países do Ocidente de utilizarem o acordo sobre os cereais como “chantagem política”. Ao mesmo tempo, Putin admite um regresso apenas “se todos os princípios que levaram a Rússia a aceitar participar forem plenamente cumpridos”.

O Ministério da Defesa russo avisa que passou a considerar todos os navios que se dirigem a portos ucranianos como “potenciais transportadores de carga militar e parte integrante no conflito”.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que os ataques de mísseis russos, na costa junto ao Mar Negro, “destruíram 60 mil toneladas de cereais e danificaram as infra-estruturas de armazenamento”.