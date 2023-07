África. EUA anunciam mais 340 milhões de euros em ajuda humanitária

Os EUA vão reforçar a ajuda humanitária no continente africano. Em comunicado, Antony Blinken salienta que este financiamento eleva para mais de 4 mil milhões de dólares (3,5 mil milhões de euros) a assistência humanitária prestada pelos Estados Unidos neste ano fiscal.

A assistência humanitária visa "responder às necessidades dos refugiados, pessoas deslocadas internamente e pessoas afetadas por conflitos e crises no continente africano", lê-se no comunicado.

"Os Estados Unidos continuam a liderar como o maior fornecedor individual de assistência humanitária a nível mundial. A nossa assistência fornece apoio urgente e vital, incluindo abrigo, água potável, saneamento e higiene, cuidados de saúde e saúde mental e serviços psicossociais, educação e proteção para indivíduos vulneráveis, como crianças, sobreviventes de violência baseada no género e pessoas com deficiência", salienta a nota do Departamento de Estado dos EUA.

Citado no comunicado, Blinken garante que os Estados Unidos vão continuar "a desempenhar um papel de liderança na resposta às necessidades humanitárias, tanto no continente africano como em todo o mundo".