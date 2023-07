Nova onda de calor ameaça Itália com recordes ‘dantescos’ de temperatura

Itália vive esta semana aquela que já é a terceira onda de calor extremo deste verão, com o anticiclone africano Caronte, no seu pico esta quarta-feira, a deixar boa parte do país em "alerta vermelho" e a ameaçar estabelecer novos máximos de temperatura.

Depois de uma primeira vaga de calor em meados de junho, boa parte da península experimenta de forma consecutiva duas novas ondas de calor muito intenso, com o anticiclone subtropical Caronte, o mais forte do verão até ao momento, a suceder ao anticiclone Cérbero, que na semana passada já fez subir os termómetros bem acima dos 40 graus em muitas regiões do país, mas sobretudo no centro e sul e nas ilhas mediterrânicas da Sardenha e da Sicília.

E se a vaga de calor em junho foi relativamente moderada — embora este tenha sido globalmente o mês de junho mais quente de que há registo, segundo o observatório europeu Copernicus -, as duas “tempestades de calor” provocadas pelos anticiclones vindos de África, ambos ‘batizados’ com nomes de figuras da mitologia clássica e de «A Divina Comédia de Dante», colocaram boa parte do país em «alerta vermelho», fazendo perigar o recorde de calor jamais registado em Itália: 48,8 graus na Sicília, em agosto de 2021, tendo a Sardenha atingido já este mês os 48 graus.

Em declarações à Lusa, o chefe de redação do diário meteorológico MeteoLive.it, Alessio Grosso, observa que “a excecional vaga de calor que atinge sobretudo o centro e o sul de Itália não é novidade para o país, pois resulta da presença, agora constante, do anticiclone africano durante o período estival, que condiciona os verões no Mediterrâneo, tornando-os um sofrimento há mais de vinte anos”.

No entanto, admite, “raramente se verificavam estes valores máximos no mês de julho, de 46 e 47 graus”, e “a preocupação é a duração desta bolha de ar quente”, sendo que, pelo menos no norte, que tem sido relativamente ‘poupado’, “o calor está destinado a diminuir muito em breve sob o sopro de fortes trovoadas, favorecidas pela entrada de ar mais fresco de origem atlântica vindo de oeste”.