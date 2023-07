Duas mil pessoas retiradas da Crimeia após incêndio e explosões

Um incêndio deflagrou esta manhã num campo militar no leste da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, segundo o governador russo imposto, levando as autoridades a ordenar a retirada de mais de duas mil pessoas.

"Está planeada a retirada temporária dos residentes de quatro localidades adjacentes ao campo militar na região de Kirov. São mais de duas mil pessoas", declarou o governador, Sergey Axyonov, na plataforma de mensagens Telegram, não explicando a causa do incêndio.

Entretanto, foi criado um centro de crise e as autoridades encerraram a via de Tavrida, que liga Kerch, no mar de Azov, a Sevastopol, no Mar Negro.

As autoridades locais não especificaram a causa do incêndio, mas alguns meios de comunicação social russos relatam que se ouviram explosões na área daquela infraestrutura militar. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram espessas colunas de fumo.

A Crimeia tem sido alvo de ataques ucranianos há mais de um ano e especialmente desde segunda-feira, com o segundo ataque à ponte de Kerch, que liga a península à Rússia.

No dia anterior, Moscovo também afirmou ter frustrado outro ataque ucraniano com 28 drones.