Coronavírus felino. “Milhares” de gatos mortos em Chipre

Milhares de gatos morreram nos últimos meses em Chipre. Os especialistas alertam para uma nova variante do coronavírus felino mais letal.

Investigadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, apontam para um aumento súbito de Peritonite Infeciosa Felina (PIF) - doença viral que afeta, com mais frequência, crias de gatos, podendo indicar a existência de uma variante mais contagiosa.

Os relatórios analisaram possíveis riscos para as pessoas que têm gatos de estimação em casa. O surto de Chipre envolve um coronavírus felino – não ligado à Covid-19 – que também circula em gatos no Reino Unido, porém não é infecioso para as pessoas.

O vírus, normalmente, causa desconforto digestivo nos animais, mas pode levar à peritonite infeciosa felina (PIF), onde os glóbulos brancos são infetados, distribuindo o vírus pelo corpo do gato e desencadeando uma reação inflamatória no abdómen, rins, cérebro e que, por vezes, pode ser fatal.

Em declarações ao “The Guardian”, Dinos Ayiomamitis, chefe da Sociedade de Proteção e Bem-Estar de Gatos (PAWS) do Chipre, afirma que cerca de 300 mil gatos morreram de PIF desde janeiro.