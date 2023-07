Ucrânia. Suspensão de acordo dos cereais "é gravíssima" e deve ser corrigida

" Estar a fazer países africanos e não só africanos, países em vias de desenvolvimento, pagar um preço muito elevado por um problema que não foram eles que criaram, é gravíssimo ", declarou o ex-líder da Comissão Europeia, antigo primeiro-ministro português e que foi presidente não-executivo do grupo financeiro Golden Sachs, ao qual se mantém ligado, em parte de uma entrevista concedida à Lusa a divulgar na íntegra na quarta-feira.

Falando à margem do 6.º Eurafrican Fórum, ao qual preside, e que nesta terça-feira começou na Nova SBE, em Carcavelos (concelho de Cascais), Durão Barroso disse que a decisão de Moscovo "é absolutamente condenável" , depois de Moscovo ter abandonado a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro, assumida pela Rússia, Ucrânia, Turquia e Nações Unidas, alegando que as suas exigências não foram atendidas.

O ex-presidente da Comissão Europeia Durão Barroso condenou nesta terça-feira a suspensão anunciada na segunda-feira pela Rússia do acordo dos cereais, alertando que o preço a pagar pelos mais vulneráveis "é gravíssimo " e esperando que Moscovo reverta a sua posição.

Durão Barroso manifestou o desejo de que a suspensão do acordo, que permitia a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro, em plena ofensiva russa na Ucrânia, venha a ser revertida, uma possibilidade que o Kremlin mantém em aberto, caso as suas condições sejam aceites.

"Sei que está a haver uma grande pressão de alguns países, não apenas dos países ocidentais", comentou, pedindo que "se oiça a voz dos países mais afetados, porque - é aquela velha expressão em várias línguas -, quando há um problema grande entre os grandes, quem sofre são os mais pequenos".

O também presidente da Aliança Global para as Vacinas (GAVI), criada no âmbito da pandemia de covid-19, mencionou o caso dos países africanos, "que não têm nada a ver com esta guerra ou não estão diretamente implicados" e que "são os que sofrem as consequências desta maneira brutal".

Guerra partiu da Rússia

Durão Barroso recordou que a iniciativa da guerra partiu de Moscovo e que as consequências do conflito decorrem da "ação ilegal que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia", em que "há agressor e um agredido" e é isto que, destacou, importa explicar, porque "às vezes pode haver tendência no chamado "sul global" de pôr a responsabilidade toda nos europeus ou na Europa".

"Não", insistiu, "a responsabilidade é de quem lançou esta guerra e esta agressão".

A Rússia opôs-se à extensão do acordo enquanto as suas exigências sobre o comércio dos seus próprios produtos agrícolas, prejudicadas pelas sanções contra os seus bancos, não forem acolhidas, e denunciou a extensão do entendimento.

O acordo sobre os cereais ucranianos permitiu, apesar da guerra em curso na Ucrânia desde a invasão russa, em 22 de fevereiro de 2022, colocar no mercado mais de 30 milhões de toneladas de cereais e produtos agrícolas.

Decisão da Rússia condenada por outros países

Em reação, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sustentou que, "mesmo sem a Rússia, tudo deve ser feito para usar este corredor" no Mar Negro.