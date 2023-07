Norte-americano detido na Coreia do Norte após passar fronteira "sem autorização"

Um elemento das Forças Armadas dos EUA atravessou a fronteira da Coreia do Sul para a Coreia do Norte sem autorização e estará agora detido pelas autoridades norte-coreanas, indicou uma fonte oficial da administração norte-americana à CBS News esta terça-feira.

A indicação surgiu horas depois de o Comando da ONU, que opera na zona desmilitarizada entre as duas Coreias, ter adiantado que um cidadão dos EUA tinha atravessado aquela fronteira sem autorização, sem adiantar informações sobre o homem.

Segundo a fonte citada pela CBS, o soldado em questão integrava uma excursão a Panmunjom, na Área de Segurança Conjunta (JSA), que divide a península coreana.

A confirmar-se, esta é a primeira vez que um norte-americano é detido pela Coreia do Norte desde o caso de Bruce Byron Lowrance, que atravessou ilegalmente a fronteira sino-norte-coreana em 2018.

"Um cidadão dos EUA numa visita de orientação na JSA atravessou, sem autorização, a linha de demarcação militar da República Democrática Popular da Coreia", indicou o Comando da ONU em comunicado esta manhã.

"Acreditamos que está atualmente detido e estamos a trabalhar com os nossos homólogos norte-coreanos para resolver este incidente."

Uma pessoa que integrava a mesma excursão e que terá testemunhado a situação disse à CBS que tinham acabado de visitar um dos edifícios da zona desmilitarizada quando "o homem soltou um sonoro 'ha ha ha' e começou a correr entre os edifícios".

A mesma testemunha diz que os organizadores da excursão e outros participantes ficaram sem reação imediata perante as ações do homem.

"Achei que era uma piada de mau gosto, mas quando ele não voltou, apercebi-me de que não era uma piada e aí toda a gente começou a reagir e as coisas ficaram caóticas."

Quando o norte-americano começou a correr, adianta a mesma fonte, não havia soldados norte-coreanos visíveis nas imediações. Os restantes elementos da excursão foram levados de volta para o autocarro para prestarem testemunhos sobre o sucedido.

A zona desmilitarizada que separa a Coreia do Norte do Sul é uma das fronteiras mais militarizadas do mundo. As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra desde 1953, quando assinaram um acordo de armistício, mas não um tratado de paz. Os EUA mantêm desde então uma larga presença militar na Coreia do Sul.