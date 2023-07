Defesa aérea ativada em Odessa após suspensão de acordo dos cereais

"Odessa. As operações de combate da defesa aérea continuam", escreveu um responsável da administração regional Sergiy Bratchuk, na plataforma Telegram.

"O inimigo está a atacar as regiões do sul com veículos aéreos não tripulados" (drones), acrescentou, citando o comando operacional ucraniano para o sul do país.

O sul da Ucrânia está a ser alvo de "ataques de drones", notou o governador regional, Oleg Kiper, na mesma plataforma, apelando à população para que permaneça em abrigos até que o alerta aéreo seja levantado.

Alertas aéreos estão em vigor nas regiões de Odessa, Mykolaiv, Kherson, Zaporijia, Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Poltava, Kirovograd e Cherkassy.

Odessa, com o centro histórico incluído na lista do património mundial em perigo da UNESCO desde janeiro, foi bombardeada várias vezes desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

Depois do início da invasão, os portos ucranianos do mar Negro foram bloqueados por navios de guerra russos até que um acordo, assinado em julho de 2022, mediado pela ONU e pela Turquia, permitiu a passagem de exportações de cereais.

A Rússia suspendeu na segunda-feira o acordo de exportação de cereais pelo mar Negro a partir de portos ucranianos, argumentando que os compromissos assumidos em relação à parte russa não foram cumpridos.

A região de Odessa tem três portos que integravam o acordo.