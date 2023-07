"Ameaça contínua". EUA enviam navio de guerra e caças para proteger passagem no Golfo

Os Estados Unidos anunciaram que vão enviar um navio de guerra e caças F-35 e F-16 para o Médio Oriente a fim de impedir o Irão de se apoderar de navios no Golfo.

De acordo com a porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, "no dia 5 de julho, um navio iraniano tentou apoderar-se ilegalmente de dois navios mercantes no Estreito de Ormuz e no Golfo de Omã".

A responsável acrescentou que as forças iranianas abriram fogo contra um dos petroleiros, numa "ameaça contínua", pelo que os Estados Unidos, "em coordenação os parceiros e aliados", estão a "aumentar a presença e capacidade de vigilância no Estreito e nas águas circundantes", anunciou.

Singh apelou a Teerão para que "cesse imediatamente estas ações desestabilizadoras que ameaçam o livre fluxo de comércio através desta via navegável estratégica".

Na sexta-feira, um alto funcionário do Pentágono indicou que os Estados Unidos enviaram um avião de apoio aéreo aproximado para o Golfo com "munições que poderiam ser úteis contra barcos rápidos e alvos em movimento" para responder aos "ataques rápidos a barcos" observados.

No final de abril, o exército iraniano apoderou-se de um petroleiro com o pavilhão das Ilhas Marshall que se dirigia aos Estados Unidos no Golfo de Omã e, uma semana mais tarde, apoderou-se de um petroleiro com o pavilhão do Panamá que transitava pelo Estreito de Ormuz.

Os incidentes têm-se multiplicado nas águas do Golfo, uma zona marítima crucial para o transporte mundial de petróleo, desde que os Estados Unidos se retiraram, em 2018, do acordo internacional destinado a limitar o programa nuclear iraniano, reimpondo sanções àquela República islâmica que visam, nomeadamente, o seu setor petrolífero.