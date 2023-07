Guterres escreve a Putin para tentar salvar acordo de cereais. "Rússia vai pagar o preço"

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) reagiu esta segunda-feira à suspensão do acordo multilateral para exportação de cereais ucranianos, dizendo que "a Rússia vai pagar o preço de aprofundar uma grave crise alimentar".

Em declarações aos jornalistas, António Guterres fez saber que escreveu ao Presidente russo, Vladimir Putin, numa tentativa de salvar o acordo.

"Enviei uma carta a Putin com uma proposta para acordo", adiantou o responsável, sublinhando que, com a decisão hoje anunciada por Moscovo, "a Rússia põe também fim ao acordo com a ONU".

O secretário-geral das Nações Unidas deixou claro que está "profundamente desiludido" com esta decisão, garantindo que a organização vai manter todos os esforços para garantir as exportações de cereais e fertilizantes da Ucrânia para o resto do mundo.

O acordo em vigor desde julho de 2022 foi intermediado pela ONU e pela Turquia para aliviar a crise alimentar global agravada pela invasão russa da Ucrânia em fevereiro do mesmo ano.

Esta manhã, a Rússia notificou a Turquia, a Ucrânia e a ONU da decisão unilateral de pôr fim a este pacto, prevendo-se para esta tarde uma reunião entre as autoridades russas e turcas para tentar salvar o acordo.