Grécia. ​Quatro localidades evacuadas devido a incêndio

Numa altura em que a Grécia atravessa uma onda de calor, um incêndio florestal deflagrou nos arredores de Atenas e levou à evacuação de várias zonas de veraneio, avançam os bombeiros locais. A medida foi tomada como precaução e, segundo avança o jornal grego Kathimerini, abrange as cidades de Lagonisi, Saronida e Anavyssos.



O incêndio deflagrou na cidade de Kouvaras, que se situa a cerca de 50 quilómetros a sudeste de Atenas, e aproximou-se de zonas residenciais. Segundo o porta-voz dos bombeiros gregos, Yannis Artopios, "é um incêndio difícil, uma vez que os ventos são muito fortes, com rajadas que vão até aos 60 quilómetros por hora".

O fogo teve início às 12h27 locais (10h27 em Portugal continental). Segundo a AFP, no local estão sete aviões, quatro helicópteros e mais de 150 bombeiros em combate ativo às chamas.

Uma equipa de bombeiros da Roménia também está a dar apoio no local.

Desde a semana passada, a Grécia está a ser afetada por uma onda de calor, com temperaturas a chegar aos 44º no centro do país.



“Estamos a meio do período de combate aos incêndios e as condições esperadas serão particularmente difíceis e favoráveis aos incêndios florestais”, disse o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopios. Em Atenas, esta semana não há previsão de chuva e as temperaturas máximas previstas são de 40 graus para o próximo sábado e domingo.