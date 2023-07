Australiano encontrado vivo com a cadela após três meses à deriva no Pacífico

Um australiano de 51 anos foi encontrado vivo com a cadela após três meses à deriva no Oceano Pacífico.

Tim Shaddock partiu de La Paz, no México, em abril, em direção à Polinésia Francesa. Algumas semanas depois, a sua embarcação foi apanhada numa tempestade que danificou as comunicações do navio.

Por essa altura, o velejador e a cadela dispunham de poucos recursos, acabando por sobreviver à base de peixe cru e água da chuva.

O resgate teve lugar esta semana, quando um helicóptero que acompanhava uma embarcação de pesca de atum encontrou o barco à deriva.

“Passei por situações muito difíceis no mar”, avançou Tim depois de ter sido resgatado pelos pescadores da traineira, em declarações ao canal australiano 9News. “Agora só preciso de descanso e de me alimentar bem, porque estive sozinho no mar durante muito tempo.”

O médico que avaliou o estado de saúde de Tim à chegada a terra diz que este se encontra “bem e com sinais vitais estáveis".

Mike Tipton, especialista em sobrevivência no oceano, aponta que a sorte foi apenas um dos fatores para a sobrevivência desta dupla. “É uma combinação de sorte e destreza/habilidade”, revelou à Weekend Today.

“Tim sabia que tinha de se proteger nas horas de maior calor, durante o dia, porque a última coisa que se quer quando se está desidratado é transpirar.”

Segundo Mike Tipton, “ter um plano e racionar os recursos de água e comida é o segredo para a sobrevivência neste tipo de situações”.

A presença de Bella a bordo também pode ter sido um fator fundamental para não desesperar. Como adianta Tipton, “estás a tentar sobreviver ao dia-a-dia, e tens de ter muita força mental e um espírito positivo para resistir a este tipo de situações”.