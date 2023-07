Incêndio reativou-se na ilha espanhola de La Palma

O incêndio florestal que afeta o noroeste da ilha espanhola de La Palma desde sábado, cuja evolução durante a noite foi favorável, reativou-se na parte alta do município de Tijarafe, e os bombeiros trabalham para impedir que se consolide.

Citado pela agência noticiosa EFE, o diretor de operações de combate ao incêndio, Rafael García, disse que as próximas horas são críticas, porque existe a preocupação de uma possível mudança de vento em altitude que pode gerar problemas se a reativação do fogo se consolidar.

Os onze meios aéreos que estão a trabalhar desde sábado para extinguir o incêndio que começou em Puntagorda (La Palma) lançaram um total de 352.000 litros de água sobre as chamas, acrescentou.

Segundo o Governo das Canárias, foram retiradas até agora 4.255 pessoas dos municípios de Tijarafe e Puntagorda e no total, o incêndio afetou cerca de 4.675 hectares, de acordo com o perímetro de satélite da NASA realizado na noite do incêndio.

O incêndio de La Palma resultou de uma vaga de calor, que atinge outras regiões do continente europeu, onde os especialistas acreditam que o aquecimento global está a progredir ao dobro do ritmo da média mundial, atingindo vários países de forma mais intensa.

Em Itália, 16 cidades estão em alerta vermelho em todo o país, com temperaturas que deverão atingir os 36/37°C, mas que se sentem perto dos 40.

Independentemente do calor, de acordo com a gendarmeria do Vaticano, 15.000 peregrinos e turistas afluíram hoje à praça de São Pedro para ouvir o papa Francisco recitar a oração do Angelus.