"Serial killer" de Gilgo Beach. Alegado assassino em série detido nos EUA

Foi detido um homem suspeito de ter assassinado mais de uma dezena de pessoas, no estado de Nova Iorque, anunciaram esta sexta-feira as autoridades norte-americanas.

O alegado "serial killer" de Gilgo Beach é Rex Heuermann, um arquiteto, de 59 anos, residente Massapequa, Long Island.

O suspeito foi detido na quinta-feira, uma década depois de terem sido encontrados os primeiros corpos das vítimas, num caso que captou a atenção nacional e confundiu os investigadores em Long Island.

A irmã de Shannan Gilbert, a primeira das 11 vítimas encontradas mortas, disse estar "aliviada por finalmente o terem apanhado".



A detenção de Heuermann ocorreu depois de um porta-voz do gabinete do procurador distrital do Condado de Suffolk ter dito, na sexta-feira de manhã, que havia um "desenvolvimento significativo no caso", mas recusou-se a fazer mais comentários até ao fim de um processo judicial, ainda esta manhã.

"A minha atenção e a dos membros da nossa equipa tem-se concentrado em fazer justiça às vítimas e em encerrar o caso para as famílias que sofreram", declarou Steve Bellone, o executivo do condado de Suffolk, numa conferência de imprensa. "Os desenvolvimentos de hoje representam um grande passo em frente para fazer exatamente isso".

Amigos do suspeito expressaram choque com a sua detenção. Disseram que Rex Heuermann é proprietário de uma empresa de arquitetura, em Manhattan, e que pertencia a um grupo de trabalho em rede com sede em Nova Iorque, conhecido como The Dream Team.

"Conhecia-o como amigo e colega", disse Emma Tang, 37 anos, numa entrevista telefónica à NBC News. "E estou completamente surpreendida... não estava à espera disto".

Entre 2010 e 2011, foram encontrados 11 vestígios de corpos humanos, pertencentes a nove mulheres, um homem e uma criança.

Este desenvolvimento surge após a criação, em fevereiro de 2022, de um grupo de trabalho multi-agências constituído pelo FBI, pela polícia do Estado de Nova Iorque e pelas autoridades do condado de Suffolk para dar um novo fôlego a investigação que se realizava desde as primeiras suspeitas.