Marcelo apoia vinda de médicos de Cuba e defende reforço de relações

"Não esqueço o encontro com o comandante Fidel Castro, que foi dos últimos que ele teve antes do seu falecimento", referiu o chefe de Estado português.

Na sua intervenção, o Presidente português apoiou "a colaboração com os médicos cubanos em Portugal, no presente como no passado", referindo que já aconteceu anteriormente "com governos de esquerda e de direita".

Marcelo Rebelo de Sousa falava perante a comunicação social, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado o Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que hoje recebeu, no início da sua visita de Estado a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa e Miguel Díaz-Canel fizeram declarações perante a comunicação social, após as quais não houve direito a perguntas por parte dos jornalistas.

"Relação de reciprocidade"

No plano multilateral, o Presidente português realçou que Portugal e Cuba estão juntos na comunidade ibero-americana e colaboram nas Nações Unidas, com "uma relação de reciprocidade de apoios, quanto ao Conselho de Segurança, quanto ao Conselho de Direitos Humanos, quanto a organizações internacionais multilaterais".

"E mesmo quando temos pontos de vista diferentes, como acontece no conflito que domina a cena europeia, mas que é um conflito global, mantemos o diálogo multilateral, permanentemente", salientou, em alusão à invasão russa da Ucrânia.

Quanto às relações bilaterais, disse têm sido dados "passos permanentes, apesar da pandemia e apesar das crises económicas", na língua, educação, economia, mas é possível "ir mais longe" em setores como a ciência, tecnologia, energias renováveis, infraestruturas e construção.

O chefe de Estado destacou as relações bilaterais no setor da saúde: "Na cooperação social, a saúde tem tido um papel importante. De 2009 a 2018 mantivemos uma cooperação na saúde, com governos de esquerda e de direita".

Marcelo Rebelo de Sousa argumentou, por isso, que "o memorando acabado de assinar aquando da visita do ministro da Saúde de Portugal a Cuba é a continuidade de uma orientação, que não significa menor importância da formação e do papel único dos médicos portugueses em Portugal, significa que também há lugar para a colaboração com os médicos cubanos em Portugal, no presente como no passado".

"O povo português gosta do povo cubano. Sabemos que o povo cubano gosta do povo português. Logo isso é um princípio de conversa fundamental para as visitas e os contactos recíprocos entre os responsáveis políticos dos dois países, que há mais de cem anos se conhecem, se apreciam e se admiram", considerou.