China disponibiliza abrigos antiaéreos para fugir ao calor

Várias cidades chinesas estão a disponiblizar abrigos aéreos para os seus residentes escaparem à vaga de calor que atinge parte do país, com as temperaturas a ultrapassarem os 40 graus e a causarem a morte de galinhas e porcos.

As temperaturas dentro de alguns abrigos, construídos para acolher população no caso de um ataque aéreo, são cerca de 10 graus mais baixas do que no exterior, tornando-os em locais de eleição para estudar, jogar xadrez, praticar pingue-pongue ou ler livros, segundo a imprensa local.