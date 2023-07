Stoltenberg exalta "novo capítulo" nas relações NATO-Ucrânia

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse esta quarta-feira ao Presidente ucraniano que a Aliança Atlântica e a Ucrânia se encontram como parceiros, mas anseia o dia em que se encontrem “como aliados”.

“As decisões tomadas hoje aqui em Vilnius marcam o início de um novo capítulo na relação entre a NATO e a Ucrânia. Hoje encontramo-nos como iguais, anseio pelo dia em que nos encontremos como aliados.”

As declarações foram proferidas por Jens Stolteberg numa conferência de imprensa conjunta com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zekensky, no último dia da cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) em Vilnius, capital da Lituânia.

Zelensky e Stoltenberg falavam momentos antes da primeira reunião do novo Conselho NATO-Ucrânia, um órgão que coloca o país e os aliados em pé de igualdade, mesmo estando a Ucrânia fora da organização.

Stoltenberg insistiu que apenas será endereçado um convite à Ucrânia para aderir à NATO "quando os aliados concordarem que as condições estão reunidas".

O secretário-geral da NATO defendeu que é necessário garantir que, “quando esta guerra acabar”, há “compromissos credíveis” para a segurança da Ucrânia, “para que a História não se repita”.

Stoltenberg saudou o compromisso de alguns aliados em fornecer “assistência de segurança de longo prazo” à Ucrânia.