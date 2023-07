"Não somos a Amazon". Ministro britânico critica falta de gratidão da Ucrânia

O ministro britânico da Defesa deixou esta quarta-feira um aviso à Ucrânia de que os seus aliados internacionais “não são a Amazon” e que Kiev precisa de demonstrar gratidão pelas doações de armas de maneira a convencer políticos a entregarem mais. Nos bastidores da cimeira NATO - Ucrânia na Lituânia, e em resposta a jornalistas sobre as queixas do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sobre não existir uma data definida para que o país aderisse à Aliança Atlântica, Ben Wallace avisou que “gostem ou não, as pessoas precisam de mostrar gratidão”. O governante britânico lembrou ainda uma viagem à Ucrânia no ano passado, na qual recebeu uma “lista de compras” de armas. “Não somos a Amazon. Eu disse-lhes [à Ucrânia] isso no ano passado, quando viajei durante 11 horas para receber uma lista”, disse, numa referência à empresa de tecnologia e retalho norte-americana. Esta quarta-feira, Zelensky moderou o tom, depois das declarações à entrada para a cimeira. Referindo que os resultados eram “bons, mas não excelentes”, disse não perceber as críticas de Ben Wallace. “Sempre nos mostrámos gratos ao Reino Unido, aos primeiros-ministros e ministros da Defesa, porque sempre nos apoiaram”, disse. “Não percebi o que quis dizer e de que maneira podíamos estar mais agradecidos. Talvez o ministro queira algo especial, mas temos relações magníficas.” Os comentários foram apoiados pelo próprio primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que indicou que Zelensky mostrou a sua gratidão “em várias ocasiões”, acrescentando que percebe o “desejo de fazer de tudo para proteger o seu povo e parar esta guerra”.