É assédio sexual se a agressão durar menos de 10 segundos? Juiz italiano diz que não

Esta semana, o juiz encarregue pelo caso absolveu Avola de todas as acusações, porque o apalpão terá durado "menos de 10 segundos" e, por isso, "não constitui um crime".

O caso aconteceu numa escola em Roma, na capital italiana, em abril de 2022. O porteiro, Antonio Avola, de 66 anos, enfiou a mão nas calças de uma estudante de 17 anos e apalpou as suas nádegas.

O ator da série White Lotus, Paolo Camilli, postou um vídeo com um temporizador para mostrar o o tempo que o porteiro teria para agredir a jovem estudante.



Na descrição do vídeo no Instagram do ator pode ler-se: "Mas o Estado não deveria proteger?"

Esta publicação gerou uma onda de protestos nas redes sociais, com "palpata breve" (um breve apalpão, em português) e "10secondi" (10 segundos) a tornarem-se tendências no Instagram e no TikTok.