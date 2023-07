Rússia avisa Ancara que "ninguém" quer a Turquia na UE

Moscovo avisou esta terça-feira Ancara que ninguém na Europa quer ver a Turquia dentro da União Europeia (UE), depois de Bruxelas ter aberto caminho para a troca dessa entrada pela adesão da Suécia à NATO.

“A Turquia pode estar orientada para o Ocidente. Sabemos que na história da República da Turquia houve períodos de intensa orientação para o Ocidente. Mas também sabemos muito bem que (…) ninguém quer ver a Turquia na Europa”, disse o porta-voz do Kremin, Dmitri Peskov.

O porta-voz aconselhou as autoridades turcas a não olharem para esta situação com “óculos cor-de-rosa”, recordando que a possibilidade de a Turquia entrar na UE constitui uma realidade distante, apesar de Ancara ter dado luz verde à entrada da Suécia na NATO.

“Apesar de todas as divergências que já são conhecidas, pretendemos manter o nosso diálogo e as nossas relações com a República da Turquia”, explicou Peskov, citado pela agência russa TASS.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu na segunda-feira à UE para acelerar o processo de adesão da Turquia, como condição para autorizar a entrada da Suécia na NATO, desbloqueando um complexo impasse na Aliança Atlântica.