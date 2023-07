Erdogan disse a Biden que quer "nova era" de colaboração entre os países

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse esta terça-feira ao seu homólogo norte-americano, Joe Biden, que quer abrir uma "nova era" de colaboração com os Estados Unidos.

Erdogan - que falava no início de um encontro com Biden, à margem da cimeira da NATO, que decorre entre esta terça-feira e quarta-feira na Lituânia - acrescentou que "está na altura" de os chefes de Estado da Turquia e dos Estados Unidos se reunirem com mais frequência