Criança de dois anos e meio desaparece nos Alpes franceses. Centenas ajudam nas buscas

Émile estava a ficar em casa dos avós quando desapareceu no passado sábado. Foi visto pela última vez por dois vizinhos a andar sozinho numa rua de Haut-Vernet, aldeia com apenas 25 habitantes, localizada a cerca de 1.200 metros de altitude.

Unidades de especialistas forenses foram mobilizadas para a operação, com as autoridades a entrevistarem nos últimos dias todos os residentes na esperança de obterem pistas sobre o paradeiro da criança. Apenas os habitantes de Haut-Vernet estão autorizados a permanecer na aldeia, indicou esta manhã o procurador Remy Avon.

Para já, ainda não há pistas sobre o que poderá ter acontecido ao pequeno Émile, adiantou a mesma fonte.

"Todas as explicações possíveis estão em cima da mesa, não estamos a dar prioridade a nenhuma nem a excluir qualquer delas."

Várias testemunhas foram já entrevistadas pela polícia e todas as casas da aldeia foram alvo de buscas, à exceção de duas que estão inabitadas, adiantou Remy Avon. Para já, garantiu, não há suspeitas de crime.

Centenas de voluntários mobilizados

Entre as centenas de pessoas que responderam ao apelo das autoridades para ajudar nas buscas está Roxane, jovem de 19 anos que passou a manhã de segunda-feira com dois amigos no local do desaparecimento.

"Participámos nestas grandes buscas com outras 50 pessoas", explicou à AFP. "Procurámos nos campos e na floresta, separados por dois metros cada um. Procurámos pelas pistas mais pequenas, por uma peça de roupa ou um sapato que pudesse ter sido perdido."

O terreno no local das buscas é montanhoso, com escarpas e riachos, e na última semana a região foi atingida por uma onda de calor, que na terça-feira fez os termómetros dispararem para os 34 graus Celsius.

Na esperança de obter mais informações através de potenciais testemunhas, a polícia está a fazer circular uma foto de Émile, loiro e de olhos castanhos, com a roupa que vestida quando desapareceu: uma t-shirt amarela, calções brancos e sapatos de caminhada.