Cimeira da NATO vai acolher proposta portuguesa sobre flanco sul

O primeiro-ministro anunciou esta terça-feira que os Estados-membros da NATO concordaram incluir nas conclusões da cimeira a proposta portuguesa que alerta para uma maior atenção da Aliança Atlântica ao flanco sul.

“Tudo aquilo que podia ser complicado está neste momento resolvido”, diz António Costa, realçando que “nós concretizamos as decisões estratégicas que tomámos em Madrid há 1 ano, designadamente o reforço da capacidade operacional da NATO de uma forma muito significativa”.

“A introdução desta proposta para que ao longo deste ano possamos fazer um estudo alargado das ameaças e das oportunidades de parceria com o flanco sul da NATO, e em particular com o Médio Oriente, com o Sahel, com o Norte de África, demonstra bem que a NATO, estando obviamente focada naquilo que é prioridade de hoje, que tem a ver com o apoio à Ucrânia na luta pela defesa do direito Internacional, não ignora a necessidade de desenvolver outras parcerias e de estabelecer outras oportunidades de cooperação”, assinala.

António Costa saúda ainda o natural apoio à Ucrânia, elogia o levantamento dos vetos à entrada da Suécia na Aliança Atlântica, sublinhando que a cimeira começa da melhor forma.

“Era difícil podermos começar melhor esta cimeira, agora só espero que a cimeira não estrague aquilo começou tão bem”, disse António Costa em Vilnius, à entrada para uma cimeira considerada histórica pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg.