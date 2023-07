Aliados da NATO comprometidos a ajudar Kiev a cumprir condições de adesão

Os países da NATO estão disponíveis para convidar a Ucrânia a aderir, mas só quando "as condições estiverem reunidas" e disponibilizam-se a apoiar todas as reformas necessárias.

De acordo com as conclusões da Cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), que começou esta terça-feira em Vilnius, na Lituânia, e termina na quarta-feira, os 31 Estados-membros apoiam "plenamente o direito da Ucrânia de escolher os seus próprios mecanismos de segurança"